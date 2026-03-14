カズレーザーが、リフレッシュに対する自身の考えを明かした。「リフレッシュ自体あんまりいらない派」といい、疲れを取る時間を作るよりも、課題をすべて片付けた瞬間こそが一番のリフレッシュだと説明した。カズレーザー○「リフレッシュ必要ですか?」YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で5日に公開された動画「【超強い】最強のリフレッシュ法 #323」では、「おすすめのリフレッシュ法」をテーマに