お笑いタレントの山田花子が13日、自身のアメブロを更新。舞台の合間に堪能した、手作りのおかずを詰めたランチを公開した。【映像】山田花子、話題になった毎朝夫に作る手料理山田は「今日は3回公演でした」と多忙な一日を振り返り、「ランチはこんなんです」と劇場に持参したお弁当を披露。メニューについて「昨日の残りのカレー肉じゃが お味噌汁 サラダ」と紹介し、夕食の残りを使ったバランスの良い献立を披露した。ま