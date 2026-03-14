お笑い芸人・どさけんが14日、自身のXを更新。19年間所属した吉本興業を3月末をもって退所すると発表した。どさけんは「19年間お世話になりました吉本興業を3月31日で退所することとなりました。めちゃくちゃ円満です！」と報告。「吉本興業のご好意で続けられるお仕事は続けさせて頂けることになりました」とし、「19年間身の丈以上の仕事をさせて頂きました！本当に感謝です」とつづった。1975年06月04日生まれ、埼玉県