タレントの石原良純が１３日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。担当マネジャーの意外な経歴を明かして、スタジオを驚かせた。進行のサバンナ・高橋茂が「良純さんのマネジャーは年末のドラマも出演されましたしね」と、昨年大みそか放送の「ザワつく大晦日」内のドラマに良純の担当マネジャーも出演していたことを指摘。良純は「そう、あれは喜んでた。オレが偉いから、監督に…。トロンボーン持ってて『山下、こ