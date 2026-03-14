俳優の舘ひろし（75）が14日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】和気あいあいとした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつ舘は土方歳三を演じる。デビュー50周年で、ますます渋みが増している。まずデビュー50周年を祝われ、舘は「ありがとうございます」とダンディに一言。本作では若いファンも増えたと司会から振られると、舘は「や