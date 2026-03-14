◇第6回WBC準々決勝米国5―3カナダ（2026年3月13日テキサス州ヒューストン）米国が粘るカナダを振り切り、3大会連続となる準決勝進出を決めた。主将を務めるアーロン・ジャッジ外野手（33）は試合後、MLBネットワークのインタビューに応え、同じく準決勝進出を決めたドミニカ共和国との決戦に向けての意気込みと決意を口にした。常に冷静な主将も高まる一方の感情を抑えられなかった。「興奮しています。でも、まだや