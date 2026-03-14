侍ジャパンの公式インスタグラムが１３日（日本時間１４日）、新規投稿され、マイアミでの前日練習の様子を公開。アドバイザーを務めるパドレスのダルビッシュ有投手が合流したが、日本ハムの帽子をかぶっての再合流に反響の声があがった。この日は報道陣に非公開で行われ、公開された写真ではダルビッシュが井端監督やベネズエラ戦に先発する山本由伸投手と言葉をかわすシーンも。チームは「『２０２６ＷＯＲＬＤＢＡＳＥ