東京・台東区で現金4億円以上が入ったスーツケースが奪われた事件で、現場から逃走していた指示役や実行役ら7人が逮捕されました。【映像】現場周辺の様子（東京・台東区）指定暴力団山口組 四代目弘道会の傘下組織幹部 狩野仁琉容疑者（21）ら7人は1月、台東区東上野の路上で30代の両替商の男性らから、現金およそ4億2000万円が入ったスーツケースを奪った疑いがもたれています。捜査関係者などによりますと、7人のうち2人