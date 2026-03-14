3月14日、B1東地区の川崎ブレイブサンダースは、エマニュエル・テリーが全治2～3週間程の左足関節捻挫と診断されたことを発表した。 アメリカ出身で現在29歳のテリーは、206センチ100キロのパワーフォワード兼センター。NBA通算6試合に出場した実績を持ち、今シーズン開幕前に川崎へ加入した。 B1リーグ戦では、1試合平均25分58秒のプレータイムで10.4得