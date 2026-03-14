[3.14 J1百年構想リーグ WEST第6節](Eピース)※15:00開始<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 3 山崎大地DF 4 荒木隼人DF 37 キム・ジュソンMF 6 川辺駿MF 10 鈴木章斗MF 13 新井直人MF 14 松本泰志MF 15 中野就斗MF 39 中村草太FW 17 木下康介控えGK 99 大内一生DF 16 志知孝明DF 19 佐々木翔DF 33 塩谷司MF 18 菅大輝MF 40 小原基樹FW 9 ジャーメイン良FW 11 加藤陸次樹FW 41 前田直輝監督バルトシュ・