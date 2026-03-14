[故障者情報]北海道コンサドーレ札幌は14日、DF浦上仁騎が右大腿直筋肉離れと診断されたことを発表した。全治については公表されていない。浦上は12日のトレーニング中に負傷。今季はここまでJ2・J3百年構想リーグEAST-Bで2試合に出場していた。