俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が14日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】和気あいあいとした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつ映画第1弾〜連続ドラマ、そして本作と、日露戦争でめざましい武功をあげて“不死身の杉元”と呼ばれる元兵士の杉元佐一を演じた山崎。きのう13日に封切りとなった本作について、冒頭のあいさつで山