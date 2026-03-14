北朝鮮が14日午後、日本海に向けて弾道ミサイルおよそ10発を発射しました。韓国軍によりますと北朝鮮は14日午後1時半前首都・平壌周辺から弾道ミサイルをおよそ10発を発射しました。ミサイルの詳しい種類や飛距離などは明らかになっていません。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのはことし1月末以来です。