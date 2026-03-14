デビュー３周年を迎えたＣＡＮＤＹＴＵＮＥが１４日のデビュー記念日に４月２２日発売の３ｒｄシングルＣＤ「ＨＡＰＰＹＢＯＵＮＣＥＢＩＲＴＨＤＡＹ」のジャケット写真と新アーティスト写真を公開した。先日、表題曲「ＨＡＰＰＹＢＯＵＮＣＥＢＩＲＴＨＤＡＹ」が先行配信され、令和のバースデーソングとして注目を集めている今作。今回公開されたジャケットと新アーティスト写真のビジュアルは、ＣＡＮＤＹＴＵ