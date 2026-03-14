ニコール・キッドマンとキース・アーバンの娘で、モデルとして活動する17歳のサンデー・ローズが、母からもらったアドバイスを明かした。【写真】パリ・ファッションウィークでモデルデビューを果たしたサンデー・ローズオーストラリア版Elleのインタビューに登場したサンデー・ローズは、「母は昔からとてもクリエイティブな人で、人生で最も影響を受けています。母は、私がすることすべてにおいて、重要な役割を果たしていま