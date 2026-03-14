◆オープン戦広島―阪神（１４日・マツダ）阪神の先発・高橋遥人投手が５回４安打無失点６奪三振でマウンドを降りた。初回は広島・菊池、中村に連打を浴び、４番の佐々木に１４６キロの直球をはじき返された。１死満塁としたが、ファビアンを併殺に仕留め、ピンチを切り抜けた。２回以降は三塁を踏ませなかった。４回には５番のファビアンを遊ゴロ、坂倉を中飛、最後はモンテロを１４９キロ直球で見逃し三振斬り。５回も３