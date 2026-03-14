中山１１Ｒ・アネモネステークス（Ｌ）・馬トク激走馬＝ディアダイヤモンド前走９着からの巻き返し、桜花賞チケットを目指すサートゥルナーリア産駒。その前走はアルテミスステークスの予定を、中間の発熱で牡馬相手のシンザン記念にスライドしたが、手塚貴久調教師は「インコースで挟まれて厳しい競馬になった」と振り返る。「馬場がボコボコしているのを気にしていた」と武豊騎手のコメントもあり、初の関西圏で、洗礼を浴びる