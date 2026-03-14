◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）昨季まで巨人の２軍監督を務め、２軍の公式戦に参入するオイシックスに今季から加入した桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が１４日、ファーム・リーグ開幕戦でジャイアンツタウンスタジアムに姿を見せた。桑田ＣＢＯはオイシックスのウェアに包んで試合前練習でグラウンド入り。二塁ベース付近で内野手からの送球を受けたり