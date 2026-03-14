【モデルプレス＝2026/03/14】モデルのゆうちゃみが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】ゆうちゃみ、ミニスカで圧巻美脚み◆ゆうちゃみ、圧巻美脚披露スタイリスト・野口強氏によるスタイリングショーでは、モノトーンを基調とした洗練された装いを展開。ミニ丈にレザーのジャケットを合わせたコーディネート、ストレート＆セン