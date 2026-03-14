３月１４日の中山６Ｒで、１０番人気のサンダーヴィント（牡３歳、美浦・高木登厩舎、父アドマイヤマーズ）が、大外から鮮やかに差し切り勝ちを決めた。同馬は１０日に逝去した嶋田賢オーナー（享年８９歳）の所有馬で、オーナーへ捧ぐ弔いの勝利となった。岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝は「内枠を利用して、流れに乗って末脚をどれだけ使えるかと思ったら、能力を出して勝ってくれました」とパートナーの頑張りを称えた。同騎