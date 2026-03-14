【モデルプレス＝2026/03/14】女優・モデルの茅島みずきが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】21歳170cm美人モデル、美脚際立つシックなコーデ◆茅島みずき、シックなファッション着こなす美しい脚が際立つショートパンツを着こなし、シックなファッションで登場した茅島。ストレートヘアをなびかせて大人の雰囲気を放った。◆