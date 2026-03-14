◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の萩尾匡也外野手（２５）が引退する先輩へ感謝の一打を贈った。「７番・左翼」で先発出場し、この日のオープン戦・日本ハム戦（東京ドーム）で引退試合が行われる長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝の登場曲・Ｐ！ｎｋの「Ｔｏｄａｙ’ｓｔｈｅＤａｙ」を使用して打席へ。両軍無得点の２回無死一、三塁で相手左腕・高田に対す