◆ＷＢＣ準々決勝カナダ３―５米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）カナダは初の８強入りで米国に善戦も、あと一歩反撃及ばず敗れた。ウィット監督は「チャンスはあったが、野球というスポーツは、それを生かせるかどうか。チャンスはものにしなければならない」と、好機を生かせなかった中盤以降を悔やんだ。０―５の６回にブラック（ブルワーズ）の適時打とＢ・ネイラー（ガーディアンズ）で３点を