【モデルプレス＝2026/03/14】モデルで女優の池田エライザが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】池田エライザ「目を奪われた」スラリ美脚◆池田エライザ、シースルースカートから美脚披露黒で統一したシックなコーディネートで登場した池田は、シースルースカートから美しい脚を輝かせた。ステージトップでは、クールな眼差しで