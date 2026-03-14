第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１４日、スタートした。東洋大姫路の背番号１を背負う左腕・三上颯真（３年）は、初めて踏みしめた聖地に「まだ実感が湧かない」としつつ、「（マウンドは）少し硬めに感じたが、自分には合っていると思う。最高の景色だった」と声を弾ませた。初戦の相手である花咲徳栄とは０３年春の準々決勝で対戦。延長１５回引き分けとなり、翌日の再試合も延長にもつれ