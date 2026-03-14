ISUスケーティング・アワードミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で8位に入ったイ・ヘイン（韓国）が13日、自身のインスタグラムを更新。国際スケート連盟（ISU）の年間表彰で、自身のフリー衣装が「最優秀コスチューム」の候補に選ばれたことを報告し、投票を呼びかけるとファンからは様々な声が上がった。イ・ヘインの今季フリーは「カルメン」。衣装は黒を基調としたシックなデザインで、首回りと右腕、左腰の