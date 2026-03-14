めっちゃ美人が、3月13日22時に、キャリア初のMV「まれびと」を公開した。「まれびと」は、2025年末に配信したEP『美人ノシカク』に収録されている。ロックやファンクに口上や祭り囃子を掛け合わせた彼らの最重要曲だが、その強烈な音世界を映像監督・CMプラナーの中田みのりが映像化。ダンボールで作られたDIY空間での演奏シーンに、時代を交差させた衣装とヘアメイク、張り子アーティストの“にしこはりこ”とのコラボレーション
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 水谷隼氏語る五輪コンドーム問題
- 2. NHKアナの途中退席「最高」反響
- 3. 竹内涼真「ついに会っちゃった」
- 4. ラブホで娘死亡 母泣き崩れ卒倒
- 5. 佐藤二朗 初の最優秀助演男優賞
- 6. XGプロデューサー薬物巡り再逮捕
- 7. タティスJr.に伊藤園が接触か
- 8. テキーラ女性泥酔死 懲役14年
- 9. 品川 態度の悪さでレギュラー0本
- 10. 斉藤慎二被告 起訴内容を否認
- 1. ラブホで娘死亡 母泣き崩れ卒倒
- 2. XGプロデューサー薬物巡り再逮捕
- 3. テキーラ女性泥酔死 懲役14年
- 4. 斉藤慎二被告 起訴内容を否認
- 5. 200人超の患者 診察せず死亡診断
- 6. はま寿司で13人食中毒 和歌山
- 7. 再生医療治療を受けた女性死亡
- 8. 【世界睡眠デー】眠れていますか？ 医師「寝だめは避けて」見直したい6つの習慣 睡眠障害は診療科名に
- 9. 国内で拡大する「中国系スマホ決済」 インバウンド増加で多くの店が導入…片山財務相「売上げ把握が困難」対策の必要性強調
- 10. 一度も支払わず 3度目の賠償命令
- 1. シングル介護 ついに感情が爆発
- 2. キュートな猫の絵「残酷」炎上
- 3. 機内で悲劇 夫の本性に絶望した
- 4. 小川晶氏の「密会相手」が再就職
- 5. 共産党議員へ「スパイ」とやじか
- 6. 共産党議員の発言に「何様」の声
- 7. 日米 レアアース確保へ共同出資
- 8. 不倫報道の文科相 見限れぬ理由
- 9. 実業家が「豚まん投げつけ」被害
- 10. パンチのいじめ動画 声明を発表
- 1. アメリカやりすぎ イラン人本音
- 2. 市販薬が韓国では「麻薬扱い」も
- 3. エプスタイン文書に「新事実」か
- 4. 下着姿の広告炎上 日本本社謝罪
- 5. ホルムズ海峡の通過認める案検討
- 6. 排泄物が…台湾看護師が侮辱か
- 7. 1500円→7万円に 韓で転売が波紋
- 8. 米空軍の空中給油機 墜落
- 9. レーザーディスクの顕微鏡で見る
- 10. カーグ島での「軍事目標」爆撃か
- 1. ついに愛子さまが…決意を表明か
- 2. サビ低下でもレクサスを買う価値
- 3. 店行かなくても 月150万円稼いだ
- 4. 気温差でガソリン量変わる?解説
- 5. 若者が「NISA貧乏」に陥る理由
- 6. 遺品整理したら驚くべきもの発見
- 7. しまむら 会員制度で「お詫び」
- 8. ガソリン買いだめ絶対ダメなワケ
- 9. 給料が上がらない日本の30年
- 10. イオンの決済 賢い使い分け術
- 1. ワイモバイルのiPhone12が9800円
- 2. エバース効果?ルンバミニ受注4倍
- 3. 「Apple Pencil Pro」が13%OFFに
- 4. d払いやココカラでお得に決済
- 5. Apple Watch最新モデルが11%OFF
- 6. AirPods 4がAmazonで22%OFFに
- 7. 小型家電リサイクル法 品目追加
- 8. CP+で注目 個性派おもしろカメラ
- 9. AI5プロセッサ搭載のLGノートPC
- 10. AirPods Pro 3が楽天でセールに
- 11. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 12. 「VFLEX」USB-C電源で代替品
- 13. ユニットコムが「AMD祭」を開始
- 14. 「3.11検索」に約1173万人が参加
- 15. IT人材の約6割が「管理職になりたくない」と回答 - レバテック調査
- 16. 「挿すだけ」でどこでも即Wi-Fi環境。このUSB型Wi-Fi、契約・月額不要だから超便利だよ
- 17. 軽量19L 通勤にも使えるリュック
- 18. 若者のPCスキルは「危機的状況」
- 19. 愛車どこ停めたっけ？を解決。iPhoneで位置確認できるチャージャー
- 20. 540°回転でストレスゼロ！ケーブルの常識を変える、全方向に動くType-Cケーブル
- 1. タティスJr.に伊藤園が接触か
- 2. 助けて 大谷の通訳に思わぬ事態
- 3. ドミニカ 韓国にコールド勝ち
- 4. いきなり3失点&KO 韓国代表悲劇
- 5. 投手6人が離脱 最強軍団に何が?
- 6. 村上宗隆 不敬ポーズの真の理由
- 7. 大谷通訳のTikTokが「永久BAN」
- 8. 食事はコンビニで…劣悪待遇か
- 9. 日本もドミニカも強い 韓国失意
- 10. 米 カナダから逃げ切り…4強進出
- 1. 水谷隼氏語る五輪コンドーム問題
- 2. NHKアナの途中退席「最高」反響
- 3. 竹内涼真「ついに会っちゃった」
- 4. 佐藤二朗 初の最優秀助演男優賞
- 5. 品川 態度の悪さでレギュラー0本
- 6. 「5時に夢中!」内容めぐり謝罪
- 7. 【日本アカデミー賞・受賞一覧】「国宝」作品賞、監督賞など最多10冠！李相日監督「生涯忘れない」
- 8. 声優の名前冠した医学賞が創設
- 9. 岡村隆史「M迫に殺されそうに」
- 10. 坂上忍 妻に離婚を切り出される
- 1. 日本人女性 韓国でモテるワケ
- 2. カルディで開催の感謝セール
- 3. 成城石井 2651人が選んだNo.1
- 4. GU ワイドパンツで上級者見え
- 5. こういうの探してた！【3COINS】収納力バツグン♡「ウォレット & カードケース」
- 6. 母が「子育て放棄」息子は感謝
- 7. 義母の本音にナイツ塙も納得
- 8. ユニクロ 待望の値下げアイテム
- 9. 「布おむつでうつ病」体験談
- 10. スタバ新作「シュークリーム」