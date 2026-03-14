めっちゃ美人が、3月13日22時に、キャリア初のMV「まれびと」を公開した。「まれびと」は、2025年末に配信したEP『美人ノシカク』に収録されている。ロックやファンクに口上や祭り囃子を掛け合わせた彼らの最重要曲だが、その強烈な音世界を映像監督・CMプラナーの中田みのりが映像化。ダンボールで作られたDIY空間での演奏シーンに、時代を交差させた衣装とヘアメイク、張り子アーティストの“にしこはりこ”とのコラボレーション