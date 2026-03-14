相模原クロスカントリーが１４日、相模原市の相模原ギオンスタジアム付設クロスカントリーコースで行われ、ジュニア（高校生）男子の部５キロは、４月に青学大に入学する岩手・盛岡大付高の古川陽樹（３年）が１５分４秒で優勝した。新しいチームメートの藤岡孝太郎（兵庫・須磨学園高３年）に競り勝った古川は「５０００の自己ベスト記録（１３分５８秒６２）が新入生の中では一番なので、きょうはしっかりと勝ちきりたいと思っ