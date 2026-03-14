初めて見るのに、なぜか懐かしいものたち。大阪歴史博物館（大阪市中央区）で、日本各地の素朴な郷土玩具を集めた特集展示「郷土玩具が好き―風土と造形の愉しみ―」が開かれている。館蔵コレクションから約180点を展示、各地の風土や信仰、暮らしの中から生まれた玩具の造形や意味をたどる味わい深い企画だ。展覧会入り口郷土玩具は、紙や木、土など身近な素材を用いて作られ、地域の民間信仰や習俗と密接に結びついて発展し