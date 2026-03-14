この先一週間の北海道は、高気圧の圏内となる日が多く、天気は割合安定する見込みです。気温は全般に平年並みか高めで経過し、積雪の多い地域では雪どけが進むでしょう。山間部でのなだれや屋根からの落雪などに注意が必要です。オホーツク海側の雪も明日(15日)にはおさまる今日(14日)の北海道付近は、東海上の低気圧を含む気圧の谷の中となっており、全般に北よりの冷たい風が吹いています。この影響で、北よりの湿った空気が入り