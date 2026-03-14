岡本和真がインテルのシャツを着用WBCに出場している侍ジャパンの岡本和真（トロント・ブルージェイズ）がイタリアサッカーの名門インテル・ミラノのTシャツ姿で注目を集めた。WBCで2度目の連覇を目指侍ジャパンは1次リーグで4戦全勝を飾り、C組1位で決勝ラウンドへ進出。日本時間3月15日に準々決勝でベネズエラと対戦する。そうしたなかで、侍ジャパンのオフショットにサッカーファンが関心を寄せている。13日、菅野智之（