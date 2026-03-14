水戸戦で負傷交代J1のFC東京は3月14日、百年構想リーグの第6節で水戸ホーリーホックと対戦。前半途中にFC東京の日本代表DF長友佑都が負傷交代するアクシデントが起きた。今季開幕から全試合にスタメン出場している長友は水戸戦でも名を連ねる。しかし、前半20分に相手のクリアボールを追ってスプリントをすると、足を負傷。ベンチに合図をしてその場で座り込み、そのまま担架で運ばれてDF橋本健人と交代となった。日本代表は