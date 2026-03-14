韓国プロ野球が今季初めて導入したアジア選手枠でKBO（韓国プロ野球）リーグに進出した日本人投手が初めて公式試合に登板し、好投した。SSGランダースの武田翔太は13日、光州（クァンジュ）起亜チャンピオンフィールドで行われた2026新韓SOLバンクKBOリーグのオープン戦で、起亜タイガース打線を3回まで4奪三振の無安打無失点に抑えた。ストレートの最高球速は143キロだが、安定した制球力で出塁を許さなかった。日本プロ野球通算6