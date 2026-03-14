SUPER EIGHTの丸山隆平が主演を務める舞台『oasis』がきょう14日、東京・サンシャイン劇場で開幕。これに先駆け同日、丸山と菅原小春が囲み取材に登壇。互いの印象を語った。【写真】楽しそう！「すしざんまいポーズ」を決めた山田佳奈氏＆丸山隆平＆菅原小春同作品は社会に馴染めないまま30歳を目前に出所してきた青年と、脳性麻痺を患い体の不自由な女性の、社会から孤立し誰からも理解されなかった2人が徐々に惹かれ合い、