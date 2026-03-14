2025年の大みそかをもってコールドスリープ（活動休止）に入ったPerfumeが14日、スタッフによるオフィシャルXアカウントに登場。“新ビジュアル”を公開した。【写真】「腹筋すごい」“コールドスリープ”中のPerfumeの“新ビジュアル”投稿では「Reebok 2026 Spring/Summer New Collection 第2弾」として「新ビジュアル公開!!」をうたい、同ブランドのトレーニングウエアをまとった3人の姿を公開。3人は、美しい腹筋や美脚を