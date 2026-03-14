◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン）＜10回戦＞同級4位・増田陸(帝拳)（2026年3月15日横浜BUNTAI）プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING .5」の公式計量が14日、横浜市内のホテルで開かれ、メインのWBA世界バンタム級挑戦者決定戦は同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）、同級4位の増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）はともにリミットよ