元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜（31）が、14日放送のとんねるずの木梨憲武が出演するTBSラジオ『土曜朝6時 木梨の会。』（毎週土曜朝6：00）に出演。遅刻を泣きながら謝罪した。【写真】「絵になりますね〜」「バカンス楽しそう」山本里菜アナの開放的ショット番組内でラーメンを試食するコーナーの際、出演予定者の中でまだ到着していない人物がいることを明かした木梨。コーナーが終盤に差し掛かったとき、木梨は「