警視庁上野署に入る狩野仁琉容疑者＝14日午前9時8分東京都台東区東上野の路上で香港に運ぶ予定の約4億2千万円が入ったスーツケースを奪ったとして、警視庁暴力団対策課は14日、事後強盗の疑いで、特定抗争指定暴力団山口組系組幹部狩野仁琉容疑者（21）＝住所不詳＝ら男7人を逮捕した。事件直後に羽田空港と香港でも多額の現金が狙われる事件が相次ぎ、同課は関連を調べている。逮捕容疑は何者かと共謀して1月29日夜、台東区東