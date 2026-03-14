第6回WBCの観客動員数が1次ラウンド終了時点で137万4232人となり、史上最多だった前回を既に上回ったことが13日、分かった。大リーグ機構（MLB）が公式X（旧ツイッター）で発表した。前回は1次ラウンドと決勝トーナメントを合わせ、130万6414人だった。5日から東京ドームで行われ、日本が4戦全勝で1位通過した1次ラウンドC組の動員数は36万5272人。前回の36万1976人を更新した。また、WBCの米国内放送権を持つFOXスポーツ