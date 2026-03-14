東京ドーム10個超！ 国内最大の「マザー工場」に行ってきた！日立建機は、このたび茨城県土浦市にある土浦工場で報道関係者向けの視察会を開き、油圧ショベルの製造現場を公開しました。同社は現在、生産体制の再編を実施中で、土浦工場については主力製品である中型油圧ショベルの生産機能を強化しています。再編は2031年に完了する予定で、国内6工場の再編計画の最終段階に位置付けられています。【禁断の工場の中は？】これが