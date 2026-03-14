愛知県豊橋市の老舗和菓子店「お亀堂」は、2026年3月17日から23日までの春彼岸期間限定で「極上おはぎ」を販売します。北海道十勝産の小豆を氷砂糖で炊き上げ、木のセイロで蒸したもち米で包む同店のお彼岸名物。朝3時から仕込み、当日分のみを販売する出来たての味が特徴です。朝3時仕込みの出来たて限定春彼岸の1週間だけ味わえる老舗のおはぎ創業70年超の歴史を誇る「お亀堂」は2026年3月17日から23日までの1週間、東三河エリ