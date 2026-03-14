◇MLBオープン戦 ドジャース 10-7 マリナーズ(日本時間14日、ピオリア・スポーツ・コンプレックス)ドジャースの新戦力カイル・タッカー選手が、この試合で3打席立ち、第3打席でオープン戦第1号となるソロ本塁打を放ちました。この日、タッカー選手は2番・ライトで先発出場。チームは1回にテオスカー・ヘルナンデス選手の3ランで先制すると、3-3の同点の6回に、これまで2四球のタッカー選手が先頭で3打席目を迎えます。そしてセンタ