2人組ロックバンド、ポルノグラフィティが14日、公式サイトで全国ツアー「20thライヴサーキット“水”」の再開を発表した。2月末にボーカルの岡野昭仁（51）が新型コロナウイルス陽性と診断されたことが発表され、兵庫、鳥取、島根での3公演が開催見合わせとなっていた。公式サイトでは「『20thライヴサーキット“水”』千葉・兵庫・鳥取・島根公演の開催見合わせにより、公演を心待ちにしてくださっていた皆さまには、多大なるご