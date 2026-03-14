「King＆Prince」の永瀬廉（27）が13日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。可愛がっている後輩の仰天行動について語った。番組では永瀬をよく知る人物として、「なにわ男子」西畑大吾とジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」佐々木大光に事前取材を行った。永瀬は佐々木について「後輩苦手なんですけれど、僕。どう扱っていいか分からんから、そんな特別優しくできた記憶もないんですけれど、謎に