大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが12日に自身のアメブロを更新。胃の不調から食生活を見直したことを明かした。【映像】矢口真里（43）、近影にファン驚き「痩せましたか」この日、倉実さんは「春は目の前！と思ったのに毎日寒くて寒いのが苦手な私は嫌になります」と切り出し「最近、胃の具合が良くなくて食べたものが体に出る感じがありました」と体調不良を告白した。続けて、対策として「毎日