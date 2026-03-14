タレントの堀ちえみが13日に自身のアメブロを更新。手術も覚悟していた腰部脊柱管狭窄症と腰椎すべり症による激痛が、鍼灸治療によって緩和したことを明かした。【映像】堀ちえみ、舌がん手術後のリハビリの様子この日、堀は「あれほど痛くて辛かった、腰椎狭窄症と腰椎すべり症」と切り出し「今年に入ってすぐから、ずっと激痛に悩まされていて、いよいよ手術も覚悟していたのですけど」と告白。外出先で「車から降りた途端に