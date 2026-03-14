3日、イランに関する議会向けブリーフィングのため議事堂に到着したヘグセス国防長官/Kevin Dietsch/Getty Images（CNN）米国がイランに対して起こした戦争を巡り、米国側の戦争長官（本人がそう呼ばれたがっている）が好んで口にするのは、自身がどれだけキリスト教の神を味方につけているかということだ。8日放送のCBSニュースのインタビューで、ヘグセス米国防長官はイランに対し、米国の覚悟を疑ってはならないと警告した。米