山〓賢人（31）が14日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた主演映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督）公開記念舞台あいさつに登壇。公開初日は前日13日ながら「昨日、初日を迎えまして…ほぼ、初日の今日に」と口走り、司会から「初日は昨日です。ほぼ初日って、初めて聞きました」とツッコまれ、客席を笑わせた。山〓に続き、眞栄田郷敦（26）も「ほぼ、初日で」と口にすると、笑いはさらに広がった。玉木宏