同年代の同僚から、老後資金として2000万円の貯金があると聞き、自分の貯金額500万円と比べて不安を感じるのは無理もないかもしれません。では、50代で2000万円以上の金融資産を保有している人は、実際どれくらいいるのでしょうか。 本記事では、金融経済教育推進機構がまとめた統計データをもとに50代のリアルな貯蓄事情を確認し、老後に向けた資産準備の考え方を解説します。 50代で貯金2000万円を超えている