定年後、生活費の足しにと交通誘導員を始めたものの、「働くと年金が減る」といううわさを聞いて不安を感じている人はいませんか。せっかく働いても収入が相殺されるなら意味がない、と考えてしまうのは無理もないかもしれません。 結論からいうと、給与と年金の合計が基準額を超えない限り、年金は減額されません。多くの人が心配するような「少し働いただけで年金がごっそり減る」というケースは、実はまれです。